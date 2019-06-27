Между Грузией и ее соседями не может быть напряжения, влияющего на экономические отношения: вице-премьер Грузии

Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заверяет, что Тбилиси строит и регулирует отношения с соседями так, чтобы не иметь какой-либо напряженности, которая может как-то повлиять на экономические отношения.

Как сообщает Арменпресс, после заседания межправительственной комиссии об этом заявила вице-премьер Грузии, отвечая на вопрос о том, могут ли возникнуть проблемы на КПП Ларса в связи с напряженностью между Россией и Грузией.

«Между Грузией и Россией нет напряженности, несмотря на сложившуюся у нас ситуацию. К сожалению, дипломатических отношений нет с 2008 года, после конфликта с Россией. Но после этого мы создали очень хорошие коммерческие и гуманитарные отношения. Мы восстановили торговые отношения с Россией, и территория Грузии, контрольно-пропускной пункт Ларс открыты для всех видов транспорта - для армянского бизнеса или тех, кто использует Грузию в мирных целях, для торгово-экономических отношений. Поэтому у нас нет никакой экономической напряженности», - сказал вице-премьер.

Она также отметила, что делаются инвестиции в развитие общественной инфраструктуры, в частности, дорог и логистических центров.

«И мы также строим и регулируем наши отношения с соседями, чтобы не иметь какой-либо напряженности, которая может как-то повлиять на экономические отношения», - сказала она.