МИД Арцаха приветствует предложение конгрессмена США Брэда Шермана блокировать продажу Азербайджану вооружений

Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует представленную конгрессменом США Брэдом Шерманом поправку к закону «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», блокирующую продажу Азербайджану вооружений, повышающих его способность сбивать гражданские самолёты. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Приветствуем представленную конгрессменом США Брэдом Шерманом поправку к закону «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», блокирующую продажу Азербайджану вооружений, повышающих его способность сбивать гражданские самолёты. Данная инициатива актуальна в виду того, что Азербайджан не отказался от своих угроз сбивать гражданские самолёты в Арцахе, или применять силу против гражданского населения Арцаха.

Реабилитация Степанакертского аэропорта является суверенным правом Арцаха и преследует сугубо гражданские и гуманитарные цели, в частности, осуществление такого неотъемлемого права, как свобода передвижения. Продолжающаяся азербайджанская блокада стала постоянным и серьёзным препятствием для реализации права на свободное передвижение гражданского населения Арцаха наряду с другими основополагающими правами человека, закреплёнными во Всеобщей декларации прав человека и других основных международных договорах. Подобная позиция Азербайджана недвусмысленно свидетельствует о его открытом пренебрежении правами человека и основными свободами и является продолжением его политики коллективного наказания гражданского населения.

Более того, подобные действия Азербайджана являются международно противоправным деянием и должны удостоиться самого серьезного противодействия со стороны международного сообщества”.