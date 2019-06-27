Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Индии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Республике Армения Йогешвара Сангвана, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил работу посла Индии по развитию и укреплению отношений между двумя странами. “Армению и Индию, армянский и индийский народы объединяют тесные исторические и культурные связи, многовековая дружба, и своей деятельностью Вы внесли весомый вклад в армяно-индийские дружественные отношения”, - отметил Никол Пашинян. Премьер-министр отметил, что Армения придает важность постоянному углублению многоотраслевого сотрудничества с Индией и заинтересована в реализации совместных программ.

Выразив благодарность премьер-министру Пашиняну за теплые слова, посол Индии в Армении подчеркнул, что между двумя странами существуют глубокие отношения, которые исходят из глубины тысячелетий и находятся на высоком уровне. Йогешвар Сангван отметил, что за время своей деятельности он приложил максимальные усилия для развития сотрудничества между двумя странами в политической, культурной, экономической и гуманитарной сферах. Он отметил, что в результате упрощения визового режима значительно увеличилось количество туристов из Индии, что способствовало активизации экономических связей, реализации новых инвестиционных программ, приняты меры по установлению прямого воздушного сообщения.

Собеседники обменялись мнениями о текущих программах и информационных технологиях, развитии туризма и активизации деловых связей.

Премьер-министр попросил передать премьер-министру Индии теплые приветствия и наилучшие пожелания, а также приглашение посетить Армению. Никол Пашинян пожелал послу Сангвану успехов в его дальнейшей деятельности, отметив, что он останется хорошим другом армянского народа и Армении.