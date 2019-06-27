Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам сферы сельского хозяйства

Президент Республики Арцах Бако Саакян 27 июня провел в Тигранакерте рабочее совещание по вопросам сферы сельского хозяйства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, особое внимание было уделено осуществлению оросительных и противопожарных работ.

Саакян дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.