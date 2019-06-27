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Министр обороны принял участие в министерской встрече миссии НАТО «Решительная поддержка»


Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 27 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняла участие во встрече министров обороны стран, участвующих миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в своем выступлении министр обороны Тоноян подтвердил приверженность выполнению задач, решаемых в рамках миссии Северного командования. Давид Тоноян также представил участникам встречи свой взгляд на разрешение афганского конфликта.

После заседания министр обороны Армении провел ряд встреч с коллегами из НАТО и стран-партнеров. В ходе встреч были достигнуты договоренности о программах сотрудничества в области обороны в двустороннем и многостороннем форматах. Были также обсуждены вопросы региональной безопасности и представляющие двусторонний интерес другие вопросы.




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