Министр обороны принял участие в министерской встрече миссии НАТО «Решительная поддержка»

Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 27 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняла участие во встрече министров обороны стран, участвующих миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в своем выступлении министр обороны Тоноян подтвердил приверженность выполнению задач, решаемых в рамках миссии Северного командования. Давид Тоноян также представил участникам встречи свой взгляд на разрешение афганского конфликта.

После заседания министр обороны Армении провел ряд встреч с коллегами из НАТО и стран-партнеров. В ходе встреч были достигнуты договоренности о программах сотрудничества в области обороны в двустороннем и многостороннем форматах. Были также обсуждены вопросы региональной безопасности и представляющие двусторонний интерес другие вопросы.