Подведены итоги 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией

В Ереване 27 июня состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. Заседание прошло под сопредседательством вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна с армянской стороны и вице-премьера Грузии, министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили с грузинской стороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, выразив благодарность участникам заседания за организацию заседания, содержательные обсуждения и эффективную работу, вице-премьер Авинян отметил, что это важное событие установило основные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Он выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут передать этому процессу последовательный и координированный характер.

Тигран Авинян подчеркнул атмосферу взаимного доверия, которая была на протяжении всего заседания, отметив, что такой характер отношений между членами комиссии и экспертами также способствует более быстрой и эффективной разработке согласованных позиций по любым вопросам и проблемам. Вместе с тем он добавил, что очень важно сохранить этот темп и двигаться вперед в направлении быстрой реализации достигнутых договоренностей, чего, естественно, ожидают и армянский, и грузинский народы.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов, в том числе энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной отраслей и других сфер.

В конце заседания состоялась церемония подписания протокола 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. В протоколе отражены основные действия двух правительств, которые послужат необходимой основой, чтобы придать новое качество двусторонним экономическим отношениям.