Борис Джонсон считает маловероятным выход Британии из ЕС без сделки

Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон считает маловероятным сценарий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано в четверг информационным порталом консерваторов ConservativeHome.

Джонсон указал, что в случае его прихода на должность премьер-министра политика британского правительства будет направлена на реализацию выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Отвечая на вопрос, означает ли это, что в новый состав кабмина не войдут министры, которые не поддерживают Brexit без сделки, он сказал: "Я не думаю, что мы получим результат, при котором у нас не будет соглашения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом британский политик подчеркнул, что члены кабмина "должны будут смириться" в случае необходимости с вариантом выхода Великобритании из ЕС на условиях Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению Джонсона, настроения депутатов британского парламента меняются, поэтому вполне возможно, что они не поддержат очередную отсрочку Brexit. "Я точно привержен тому, чтобы уйти 31 октября. И я считаю очень маловероятным то, что парламент захочет отсрочить решение этого вопроса", - добавил он.