Ford уволит 12 тысяч своих сотрудников в Европе

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен уволить 12 тысяч сотрудников в своем европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса, говорится в пресс-релизе компании.

Основные изменения затронут Германию, Великобританию, Россию и Францию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О масштабном сокращении штата сообщалось еще в январе, но без конкретных цифр.

До конца 2020 года Ford намерен закрыть шесть заводов, включая три завода в России, фабрику по производству двигателей в Великобритании и комплекс по выпуску трансмиссий во Франции.

После этого у компании останется 18 заводов в Европе.

В результате реорганизации Ford планирует добиться повышения рентабельности в регионе до 6%. Компания сосредоточится на сегменте грузопассажирских автомобилей, в котором она лидирует, а также на разработке новых моделей пассажирских автомобилей, включая электромобили.

Третьим приоритетным направлением станет импорт в Европу ограниченного ряда моделей, включая Ford Mustang и Ford Explorer. В планах компании - увеличить импорт втрое к 2024 году.