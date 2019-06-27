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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-06-19


ЕРЕВАН, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 июня, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 477.32 драм. Курс евро вырос на 0.75 драмa и составил 542.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.57 драм. Курс британского фунта вырос на 1.37 драмa и составил 606.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 421.71 драмa и составила 21545.29 драм. Цена серебра сократилась на 2.23 драмa и составила 234.11 драм. Цена платины сократилась на 92.34 драмa и составила 12369.03 драм.




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