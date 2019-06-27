Эрдоган в Японии откроет выставку работ Ара Гюлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 июня в Киото откроет фотовыставку известного турецкого фотографа, фотожурналиста армянского армянского происхождения Ара Гюлера.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкое новостное агентство “Анадолу”, работы художника демонстрируются в важных городах мира. После Лондона и Парижа третьей остановкой стал Киото.

Ранее буклет выставки был переведен на английский и французский языки для выставок, а буклет для японской выставки был издан сразу на трех языках: турецком, английском и японском. Он будет предоставлен президентам саммита G-20.

Известно, что следующей остановкой выставки станет Нью-Йорк.

Предисловие к буклету написано президентом Эрдоганом, который написал о фотографе: «Ара Гюлер был мировым брендом в своей профессии. Ярким примером этого является тот факт, что объектив фотокамеры Гюлера запечатлел всех людей, чьи имена оставили след в истории. Мы гордимся тем, что его работы можно найти на мировых выставках».