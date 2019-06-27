Суд отказался арестовать депутата, обвиненного в организации беспорядков в Тбилиси

Тбилисский городской суд в четверг отказался арестовать депутата грузинского парламента Никанора Мелию, обвиняемого в организации беспорядков 20 июня.

Мелию отпустили под залог в 30 тысяч лари (660 тысяч руб.). Очередное заседание по этому делу состоится 16 августа.

Решение суда встретили аплодисментами десятки сторонников Мелии в зале суда,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне парламент временно лишил Мелию депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура смогла начать против него уголовное преследование.

Депутата от оппозиционного "Единого национального движения" обвиняют в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа демонстрантов вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.