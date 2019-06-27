Полиция исполнила желание престарелой женщины и арестовала ее

Полиция английского графства Большой Манчестер исполнила желание престарелой женщины и арестовала ее. Об этом сообщает издание The Guardian.

93-летняя Джози Бердз (Josie Birds) хотелось узнать, каково попасть за решетку, но никогда не нарушала закон. О мечте долгожительницы рассказала ее внучка Пэм Смит (Pam Smith). «Просьба заключалась в том, чтобы бабушку "арестовали" и отвели в один из полицейских участков», — рассказывается в пресс-релизе полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Смит отблагодарила полицию в Twitter. «Большое спасибо полиции Большого Манчестера за сегодняшний "арест" бабушки Джози, — написала женщина. — Ей 93 года, здоровье все хуже, и она хотела, чтобы ее за что-нибудь арестовали, пока не поздно».

«Мы рады видеть, что благодаря нам старушка улыбнулась и вычеркнула еще один пункт из списка дел, которые желает сделать перед смертью», — заявила главный инспектор полиции Манчестера Дениз Пай.