Армения и Мальта подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

На следующей встрече министров иностранных дел Армении и Мальты будет подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения. Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Мальты Кармело Абела 27 июня в министерстве иностранных дел Республики Армения.

«Наши технические специалисты уже доработали его, поэтому следующим шагом будет подписание этого соглашения», - сказал Абела.

Он также подчеркнул важность создания воздушного сообщения между двумя странами.

«Может быть, оно откроется в следующем году. Мы летали в Армению в течение целого дня. Фактически, полет продлился бы всего 4 часа», - сказал Кармело Абела.