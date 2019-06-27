Обсуждение возникших между Арменией и РФ вопросов не вызывает проблем: глава МИД Армении

В отношениях между Арменией и Россией могут возникнуть разные вопросы, обсуждение которых не вызовет никаких проблем. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, коснувшись встречи посла России Сергея Копыркина в контексте уголовного дела Роберта Кочаряна.

На вопрос журналиста о том, какие возникли у армянской стороны беспокойства и какие интересы у России в этом вопросе, министр ответил, что Армения и Россия остаются союзниками и имеют широкую и богатую повестку дня.

«Мы удовлетворены диалогом с Российской Федерацией в плане углубления наших союзнических отношений по многим направлениям. У нас могут быть вопросы, которые могут иметь различное восприятие и получать разные оценки. Обсуждение этих вопросов между двумя союзниками не создает никаких проблем. Мы работаем с нашим союзником в этой логике», - заключил Мнацаканян.

Посол РФ был приглашен в МИД Армении, где с послом состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении.