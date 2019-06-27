Ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Степан Степанян

На 92-м году ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, академик Международной академии информации Степан Степанян. Об этом «Арменпресс» сообщил его сын.

Степан Степанян родился 20 ноября 1927 года в городе Артик Артикского района. В 1950 -1976 гг. работал преподавателем в ЦК КПА, затем руководителем преподавательской группы. В 1965 году окончил аспирантуру в Москве. Работал в немецких архивах и библиотеках, на основе обнаруженных документов и материалов написал и опубликовал ряд работ, представил миру античеловеческую сущность Геноцида армян. Степан Степанян автор около 22 книг и более 500 научных и публицистических статей, опубликованных на разных языках.

Важным вкладом Степаняна в дело признания Геноцида армян является то, что он подготовил для Государственной Думы России весь пакет документов о Геноциде армян, на основе которого Государственная дума в 1995 году приняла “Заявление об осуждении Геноцида армянского народа в 1915 - 1922 годах”.

Он был награжден орденом “Знак Почета”, медалью Совета Мира Германской Демократической Республики, медалью им. Вавилова, Почетной грамотой президента РА, медалью “За заслуги в области геноцидоведения” Государственной комиссии по организации мероприятий, посвященных 90-летию Геноцида армян.