Правительство расширяет бесплатную и льготную медпомощь и рамки бенефициаров: медпомощь для граждан до 18 лет будет бесплатной

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло соответствующие решение, обусловленные необходимостью расширения рамок предоставляемых государством бесплатных и на льготных условиях услуг, расширения групп бенефициаров, удовлетворения спроса на предоставляемые услуги, снижения показателя затрат не из кармана, а также модернизации, переоборудования, оснащения необходимым оборудованием здравоохранительных организаций. Соответственно, планируется за счет увеличения доходов госбюджета расширить ряд срочных и важных программ сферы здравоохранения, увеличить группы пользующихся гарантированными государством бесплатными и на льготных условиях услугами граждан, а также выровнить цены на предоставляемые услуги. В частности, программой “Услуги детской медицинской помощи” планируется провести медицинскую помощь и обслуживание граждан в возрасте от 0 до 18 лет полностью в рамках государственного заказа.

Никол Пашинян подчеркнул важность принятого решения и коснулся их идеологии и связи с экономической политикой правительства и философией экономической революции. “Вообще, есть два пути, и из этих двух путей мы выбрали следующее: мы сказали, что главным действующим лицом экономической революции должен быть гражданин Республики Армения. Теперь, с этими очень серьезными решениями мы реализуем и принимаем следующее направление: мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы гражданин был здоров. Конечно, в первую очередь социально необеспеченной гражданин должен быть здоровым, чтобы у него была возможность работать, создавать и преодолевать свою социальную ситуацию. Давайте прямо скажем: мы могли бы эту сумму пропорционально выплатить этим семьям и сказать, что мы просто увеличиваем пособие, и каждый из этих людей использовал бы свои деньги по своему вкусу, и у нас не было бы долгосрочных и капитальных эффектов. Правительство, напротив, в рамках своей политической логики и идеологии решает потратить эти деньги на здравоохранение граждан и профилактику болезней, на обеспечение их нормального образа жизни и здоровья. В этом отношении цифры действительно впечатляют - эти решения касаются несколько сотен тысяч человек”, - сказал глава правительства.

Исполнительная власть приняла предложение по законопроекту “О внесении изменений в закон Республики Армения «О минимальной месячной заработной плате»”, представленному депутатами Национального Собрания Бабкеном Туняном и Вараздатом Карапетяном в качестве законодательной инициативы. Законопроектом предлагается повысить минимальную заработную плату с 55 тыс до 63 тыс драмов. На основании результатов исследования, проведенного 4 методами, правительство предлагает установить 68 тыс драмов вместо представленных в законопроекте 63 тыс драмов.

Правительство утвердило проект о создании комиссии по координации работ по отчуждению государственного имущества, а также образцовые формы списков госимущества представляемого, подлежащего и не подлежащего отчуждению имущества. Целью решения является регулирование подготовки к отчуждению государственного имущества, которое может потенциально представлять инвестиционный интерес, и сосредоточить в этих работах усилия всех заинтересованных сторон. Кроме того, это даст возможность в максимально краткие сроки принимать обоснованные решения об отчуждении, а также публично и прозрачно организовать процесс отчуждения.

Соответствующими решениями исполнительной власти компании “Коньячный завод Манукян”, “Роял глас групп”, “Швейная фабрика Канакера” были освобождены от таможенных пошлин.

Никол Пашинян коснулся результатов применения направленных на стимулирование инвестиций льгот. “В последнее время много обсуждаются вопросы, связанные с инвестиционным климатом в Армении. У правительства есть эти инструменты, чтобы конкретно стимулировать инвестиции путем предоставления компаниям права на отсрочку от уплаты НДС на три года и освобождения от таможенных пошлин. То есть с помощью этих инструментов мы также получаем некоторые сигналы о том, что происходит в экономике. В результате использования этих инструментов давайте сравним то, что мы имеем за пять месяцев прошлого года и за пять месяцев этого года. В прошлом году с помощью этого инструмента правительство утвердило 11 программ - инвестиции на сумму 35,3 млн долларов и 502 рабочих места. В январе-мае этого года у нас 25 инвестиционных программ - инвестиции на сумму 254 млн долларов и 2379 рабочих мест. То есть, по части инвестиций за первые 5 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы имеем 7-кратный рост, а по части рабочих мест - 4-кратный рост”, - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что правительство проанализировало проводимые в направлении льгот работы и выяснило, что там нет ощутимых, значительных рисков, то есть люди выполняют свои обязательства с точностью до 90 и более процентов, а недостатки связаны с задержками.