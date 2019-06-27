Правительство засекретило ряд покупок, предусмотренных для нужд ВС

Правительство Армении засекретило ряд закупок для нужд Вооруженных сил и включило их в тайный список закупок Министерства обороны.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сообщил заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян.

Проектом предусматривается погасить кредиторский долг в отношении ряда компаний, сформированный в результате процесса закупок, а также засекретить ряд закупок для нужд Вооруженных сил и включить их в тайный список закупок министерства”, - сказал Балаян.