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Правительство засекретило ряд покупок, предусмотренных для нужд ВС


Правительство Армении засекретило ряд закупок для нужд Вооруженных сил и включило их в тайный список закупок Министерства обороны.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сообщил заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян.

Проектом предусматривается погасить кредиторский долг в отношении ряда компаний, сформированный в результате процесса закупок, а также засекретить ряд закупок для нужд Вооруженных сил и включить их в тайный список закупок министерства”, - сказал Балаян.




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