“Ереванский бестселлер”: последняя книга Азнавура на первой горизонтальной, документальный, май, 2019

Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» ”Ереванский бестселлер” представляет десятку лучших документальных произведений этой недели. В список не включены энциклопедии. Список составлен по данным по продажам за май.

На первой горизонтальной - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отраженное в счастье и простой радости. Шарлю Азнавуру нелегко рассказать собственную жизнь. Он часто стоял перед дилеммой, рассказывать все или скрыть невозможное. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, успехе, счастливых встречах. Любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им любовь и воспоминания.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на втором месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

Книга Владимира Познера “Прощание с иллюзиями” занимает третье место. “Обо мне, о времени и о России - с пугающей искренностью”, - так описывает книгу сам Познер. Книга была написана 21 год назад на английском языке, в США она 12 недель оставалась в списке бестселлеров газеты “The New York Times”. По мнению автора после долгого ожидания лишь в 2012 году, пришло время издания русской версии книги “Прощание с иллюзиями”. Книга на армянском опубликована в 2019 году.

С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/980059.html