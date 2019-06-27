Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде


На 82-м году жизни скончался британский актер Брайан Маршалл. Как передает Арменпресс, об этом сообщила агент артиста Эста Чархам в своем Twitter-аккаунте.

«Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас», — написала Эста Чархам, отметив, что Маршалл был настолько хорошим актером, что многие просто не могли оценить этого в полной мере. «Его работы — образцы классического британского и австралийского телевидения», — заключила она.

Причины смерти, а также дата прощания с актером не называются.

Наибольшую известность Брайану Маршаллу принесла роль командора Тэлболта в фильме о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил». Помимо этого артист снимался в сериалах «Ярмарка тщеславия» и «Сага о Форсайтах».

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации