Армен Саркисян встретился с руководителями ряда ведущих швейцарских компаний

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации президент Республики Армения Армен Саркисян за рабочим завтраком встретился с руководителями ряда ведущих швейцарских компаний.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, встреча была организована Торгово-промышленной палатой кантона Женевы. Генеральный директор палаты Винсент Субилья отметил, что Армения имеет большие амбиции стать ведущей технологической, инновационной страной. “Большая честь принять президента Армении в Женевской торговой палате, которая 115 лет консультирует бизнес-сообщество”, - сказал гендиректор палаты. В прошлом году я имел честь посетить Вашу страну и услышать Ваше замечательное выступление в ТУМО во время экономического форума в рамках Франкофонии. Она была ключевой для того, чтобы понять, что может предложить миру Армения”. Винсент Субилья добавил, что подробно ознакомился с интервью президента Саркисяна, опубликованном в Financial Times, и уверен, что Армения действительно является одной из стартап-стран 21-го века. По словам Субилья, встреча с президентом Армении - уникальная возможность услышать его и поговорить о возможностях и перспективах сотрудничества двух стран. “В Женеве чувствуйте себя как дома. Вы ученый, и сейчас находитесь на родине интернета, вы также талантливый дипломат, а Женева - центр мирового управления. Я уверен, что из-за этих двух факторов Вы можете назвать Женеву своим домом”, - сказал гендиректор ТПП.

В своей речи президент Саркисян отметил важность миссии людей, наций и стран в мире, в частности, отметив: ”Нация или человек, не имеющие миссии, пропадут. Миссия объединяет народ для достижения успеха”. В этом контексте, касаясь Армении, президент Саркисян сказал: “Например, у меня есть миссия, работая с ЮНЕСКО, превратить Институт древних рукописей -Матенадаран в Международный центр древних культур и рукописей во всем мире. Другая миссия - реанимировать второй город Армении - Гюмри, сильно пострадавший от землетрясения 1988 года. Я хочу вернуть в него жизнь, оживить туризм, поскольку Гюмри - прекрасный город, он имеет уникальную культуру”. Президент Армении отметил еще две инициативы. Цель одной из них - превратить Армению в перекресток для новых технологий и науки. “Будущее везде - и в сельском хозяйстве, и в космосе, и в пищевой промышленности, и в производстве часов будет основываться на новых технологиях”, - сказал Армен Саркисян. – “Я хочу, мечтаю, у меня есть миссия превратить Армению в перекресток для искусственного интеллекта и новых технологий. В этом мы можем быть успешными. Другая программа называется ATOM. В его основе будет научный парк, который будут посещать дети. А второй частью будет “Музей завтрашнего дня”. Президент Саркисян сказал, что есть предварительные договоренности с рядом известных компаний: “Дасо”, “Талес”, ведутся работы с “Сафраном”, “Леонардо”, “Электроникой”, Гейдельбергским и Кембриджским университетами и Сколково”.

В качестве еще одной миссии президент Саркисян отметил превращение Армении в Центр безопасности пищевых продуктов. “Это означает, что мы не будем производить много пищи, а будем тем местом, где она может собираться. Армения является членом ЕАЭС, создаются логистические условия в рамках программы Китая ”Один пояс, один путь”, - сказал президент.

Участники встречи задавая вопросы, получая ответы обсуждали перспективы сотрудничества с Арменией.