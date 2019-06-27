Трамп может передать послание КНДР из демилитаризованной зоны

Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит демилитаризованную зону на Корейском полуострове и обратится оттуда к Пхеньяну. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

"По нашим данным, Трамп, как считается, может передать послание КНДР во время посещения демилитаризованной зоны", - цитирует слова премьер-министра страны агентство Yonhap. О предполагаемом содержании и форме послания американского лидера информации не приводится. Ли Нак Ён также отметил, что "обе страны прилагают усилия для того, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки".

Трамп прибудет в Сеул с официальным визитом 29 июня после саммита G20 в Осаке. Переговоры между лидером США и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоятся 30 июня.