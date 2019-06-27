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Имя маршала Баграмяна будет присвоено витебской средней школе


Имя дважды Героя СССР, маршала СССР Ивана Христофоровича Баграмяна будет присвоено средней школе № 46 города Витебска. Как сообщили «Арменпресс» в армянской общине Киева, программу осуществил городской исполком Витебска совместно с Фондом развития и содействия арменоведческим исследованиям “ANIV”. Мероприятие состоится 29 июня 2019 года, в рамках праздничной программы, по случаю 1045-летия Витебска и 75-летия освобождения от нацистских захватчиков. В торжественной церемонии примут участие внуки маршала, делегация из Армении, представители дипломатического корпуса и общественных организаций.




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