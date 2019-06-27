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Пентагон: США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе


Соединенные Штаты и НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после того, как 2 августа завершится действие Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Соответствующую позицию подтвердил в четверг в Twitter и. о. министра обороны США Марк Эспер, комментируя результаты состоявшегося в Брюсселе заседания Группы ядерного планирования НАТО.

"Мы провели продуктивную встречу Группы ядерного планирования НАТО для обсуждения нарушений Россией ДРСМД. Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений", - заявил он.

Эту же позицию ранее уже озвучили постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон и генсек альянса Йенс Столтенберг.

 

 




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