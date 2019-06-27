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Правительство Армении выделило МЧС около 188 млн драмов


Правительство Армении выделило 187 млн 962 тыс. драмов Министерству по чрезвычайным ситуациям. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Планируется осуществить перераспределение в госбюджете и Министерству по чрезвычайным ситуациям РА на 2019 год  выделять 187 млн 962 тысяч драмов на газификацию пожарно-спасательных пунктов гражданской обороны МЧС, расположенных в ряде общин Тавушской области, а также на проведение кабельной сети в 0,4 киловатта на территории российско-армянской межправительственной некоммерческой организации “Центр гуманитарного реагирования”, расположенной в Котайкской области, на работы по электрическому освещению, благоустройству территории и возведению забора, а также на строительство станции техники с 10 воротами”, - сказал Цолакян.




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