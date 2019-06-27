Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги


Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран "большой двадцатки", но на этот раз без супруги Мелании, а в сопровождении дочери Иванки Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция прибытия мировых лидеров ведется в Международном пресс-центре.

Дональда Трампа у трапа самолета приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.

Примечательно, что на прошлом саммите "большой двадцатки" в Аргентине Мелания сопровождала своего супруга. Журналисты, наблюдавшие за трансляцией на экранах в пресс-центре, даже отпустили пару шуток на счет возможных ссор в президентской чете.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации