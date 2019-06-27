В Армении компании по производству алкогольных напитков предоставлена льгота на освобождение от таможенной пошлины

Правительство Армении предоставило льготу на освобождение от таможенной пошлины ООО “Коньячный завод Манукян”. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сообщил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Компания осуществляет программу в сфере производства виноградных и фруктовых вин, коньяка и фруктовых водок. Производство будет основано в Котайкской области. Компания была основана в 2013 году, но производство планируется реализовать к 2020 году, а в настоящее время она осуществляет инвестиционную работу. Компания уже осуществила инвестиции на сумму 1.5 млрд драмов. Посредством этой льготы планируется осуществить также и импорт оборудования на сумму 1,3 млрд драмов. В настоящее время существует всего 4 рабочих места, должно быть создано еще 42, со средней зарплатой в 260 тысяч драмов” - сказал министр.

Общий объем продукции компании должен составить 1,3 млрд. драмов, из которых продукция на 300 млн. драмов будет реализована на территории Республики Армения, а продукция на 900 млн. драмов будет экспортироваться в Евразийский экономический союз и третьи страны.