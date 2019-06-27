МО Армении заключило договоры о поставках новых наступательных видов оружия

В рамках международной выставки “Армия - 2019” в Москве были заключены договоры о приобретении новых наступательных видов оружия, боеприпасов нового поколения, а также о поставках и других средств. Как передает «Арменпресс», в беседе с “Первым каналом” министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что военно-воздушные силы Армении находятся на стадии переоснащения. С этой целью на выставке военной техники проводятся двусторонние встречи с руководителями ряда компаний.

“Эти договоры очень важны для обеспечения продолжительности развития наших Вооруженных сил”, - сказал Давид Тоноян. Поставки начнутся в конце этого года или в начале 2020 года. Переговоры по приобретению вооружения продолжаются.

Давид Тоноян коснулся также и недооценки министром обороны Азербайджана применения армянских ВВС на Кавказе. Если будут внимательнее, то заметят, что та же многофункциональная военная авиация используется в Гималаях, в более высокогорных зонах”, - сказал Давид Тоноян.

В международной выставке “Армия – 2019” принимают участие около 100 иностранных делегаций. Военно-промышленный комплекс Армении представлен в отдельном павильоне.