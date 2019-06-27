В Осаке завершается подготовка к саммиту G20

Осака завершает в четверг подготовку к двухдневному саммиту Группы двадцати, который 28 июня откроется в этой неофициальной столице юго-запада главного острова страны Хонсю. В этот район со всех концов Японии переброшены 32 тыс. полицейских. Они обеспечивают безопасность искусственного острова Сакисима, где в выставочном комплексе INTEX Osaka состоится ежегодное совещание лидеров ведущих стран планеты, которые вырабатывают почти 90% глобального ВВП, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подъезды к острову перекрыты блокпостами, в их окрестностях полицейские выборочно останавливают автомобили, проверяют салоны и багажники. Со стороны Осакского залива выставочный комплекс охраняют более 60 вооруженных сотрудников японской береговой охраны.

Полиция города в связи с приближением саммита перекрыла ряд дорог, включая скоростные платные магистрали. Однако корреспонденты ТАСС убедились в четверг, что на улицах Осаки достаточно свободно, пробок нет. Местные жители, судя по всему, вняли призывам властей не пользоваться без особой нужды личными автомобилями во время саммита.

В четверг и в пятницу, как сообщили ТАСС в оргкомитете совещания G20, в городе будут также закрыты муниципальные школы, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт. В Осаке не работают многие туристические объекты, включая главную местную достопримечательность - феодальный Осакский замок, один из самых знаменитых в Японии. Закрыты также некоторые увеселительные заведения.

Губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура обратился с личной просьбой к населению проявить максимальное терпение во время саммита, несмотря на все неудобства.