Правительство увеличит число бригад скорой помощи

Решением правительства Армении будет увеличено число бригад скорой медицинской помощи, обслуживающих на территории Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в проекте решения о предоставлении дополнительного финансирования программе “Скорая медицинская помощь”, представленном заместителем министра здравоохранения Анаит Аванесян на заседании правительства 27 июня.

По программе “Скорая медицинская помощь” предусматривается увеличить число обслуживающих на территории республики бригад с целью оказания населению более быстрой и качественной скорой медицинской помощи. В частности, в Ереване, где дефицит дежурных бригад скорой помощи очевиден”, - сказала Аванесян.

На реализацию программы дополнительно будет потрачено 500 млн драмов.