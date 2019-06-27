Временно будет прекращена подача газа в ряд особняков Сари Тага
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 28-го июня с 10: 00 до 15: 00 будет прекращена подача газа в особняки с № 8 по 20 и с № 47 по 65 по улице 5 Сари Таха административного района Эребуни города Ереван.
“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.
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