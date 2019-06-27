United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы приняли решение вывести Boeing 737 MAX из нашего графика до 3 сентября… В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц. В августе мы ожидаем отмены около 60 рейсов в день, что выльется в отмену порядка 1,9 тысяч рейсов в месяц", - говорится в сообщении.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.