Американский актер Макс Райт умер в среду в возрасте 75 лет. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил портал TMZ.

Наибольшую известность Райт получил за роль в американском ситкоме "Альф" (Alf, 1986-1990), где он сыграл главу семейства Таннеров, которое приютило инопланетянина Альфа.

Он также снимался в таких фильмах как "Весь этот джаз" (All That Jazz, 1979), "Тень" (The Shadow, 1994), "Сон в летнюю ночь" (A Midsummer Night's Dream, 1999), а также в сериалах "Друзья" (Friends, 1994-2004), "Квантовый скачок" (Quantum Leap, 1989 - 1993) и многих других.

По данным портала, актер много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома.

Макс Райт умер в своем доме в штате Калифорния.