Состоялась очередная встреча рабочей группы общественного мониторинга

Под руководством заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения, начальника Главного военного следственного управления Артака Кркяшаряна состоялась встреча-обсуждение с членами группы общественного мониторинга.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, в ходе встречи был обсужден ряд рабочих вопросов.

Напомним, что между Следственным комитетом и общественными организациями Армении было подписано соглашение о создании рабочей группы по общественному мониторингу с целью выявления возможных упущений в ходе предварительного следствия по отдельным уголовным делам, возбужденным по факту смерти в течение военной службы, удовлетворения общественного интереса к оспариваемым обстоятельствам, а также исключения различных интерпретаций этих обстоятельств.