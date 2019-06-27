Премьер Грузии отменил свое ежегодное выступление в парламенте из-за событий в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отложил на неопределенный срок свое ежегодное выступление в парламенте страны из-за событий в грузинской столице. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе в четверг на заседании бюро законодательного органа.

"Всем ясно, что в существующей обстановке должным образом обсуждение правительственной программы в парламенте будет невозможным. Мы хотим, чтобы помимо парламентского большинства в обсуждении отчета полноценное участие в спокойном режиме приняла бы оппозиция", - сказал Талаквадзе.

Глава грузинского правительства должен был выступить в парламенте в четверг. Депутаты планировали заслушать отчет о работе кабинета министров за 2018 год.