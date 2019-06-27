Нацбанк Грузии: отток российских туристов негативно повлияет на национальную валюту

Негативное влияние на обменный курс грузинской национальной валюты - лари - оказывают множество внешних факторов, в том числе и ожидание сокращения потока туристов из России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Национального банка Грузии.

"На валютный курс влияют разные внутренние и внешние факторы, в том числе и ожидания. Соответственно, информация об ожидаемом сокращении туристического потока из России за последние дни отразилась и на валютном рынке. <...> На данном этапе сложно делать прогнозы, однако, по предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 млн. Этот внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе", - сказано в заявлении регулятора.

Грузинская национальная валюта, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар, во вторник установила антирекорд: обменный курс лари составил 2,82 за доллар. Лари продолжил падать и в последующие дни. Обменный курс на 27 июня - 2,84 за доллар. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.