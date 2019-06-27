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Центральный банк за неделю резервировал около $ 50 млн


Центральный банк Республики Армения за неделю резервировал около $ 50 млн.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь экономических показателей за май, опубликованных Статистическим комитетом, и уточнив показатель резервированных сумм с председателем ЦБ Артуром Джавадяном.

“Когда Вы выступали в Национальном собрании, опубликованное число составляло 131 млн, в этот же день вечером оно стало 154 млн, затем в конце прошлой недели стало 171, а сейчас - 185. То есть, в течение недели 50 млн долларов поступили на наш рынок. Это довольно хороший сигнал”,- сказал Пашинян.




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