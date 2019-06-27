Умер актер из сериалов «Сверхъестественное» и «Секретные материалы»

Американский актер Билли Драго умер на 74-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.

Он скончался в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется.

Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Отмечается, что у него были индейские корни, поэтому изначально в кино и на телевидении ему доставались роли индейцев.

Его самые известные роли — демон Барбаса в «Зачарованных» и Фрэнк Нитти в «Неприкасаемых». Кроме того, актер снимался в сериалах «Сверхъестественное», «Секретные материалы», «Детективное агентство "Лунный свет"». Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.