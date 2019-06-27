Экономическая система Армении восприняла и переварила мессиджи правительства об экономической революции: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что экономическая система Армении восприняла и переварила мессиджи правительства относительно экономической революции. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня заявил премьер-министр Армении, говоря об экономических показателях мая, опубликованных Статистическим комитетом.

“Мы, к счастью, продолжаем находиться на достаточно высоких показателях экономической активности. В мае был зафиксирован 7,3% показатель экономической активности, но я думаю, что важнее содержание, которое имеет этот показатель экономической активности. Хочу отметить, что в мае, по сравнению с тем же периодом прошлого года, у нас был 15%-й рост экспорта, а в январе - мае прошлого года, по сравнению с январем - маем предыдущего года, рост на 0,1%, что означает, что в этом году мы преодолели проблемы, связанные с экспортом. По данным первого квартала, в сфере экспорта были определенные опасения, и сейчас эти опасения рассеялись. Анализы показывают, что по итогам года у нас будет ощутимый рост экспорта”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что на структуру экспорта повлияло изменение отраслей экономики.

“Если в прошлом году удельный вес обрабатываемой промышленности в экспорте составлял 62,8%, то в этом году он составил 64,6%, а удельный вес экспорта рудно-сырьевой продукции снизился, составив 25%, против 27,6% прошлого года. Очень важно констатировать, что, несмотря на то, что в общем экспорте экспорт технологических товаров еще не имеет большого веса, однако по данным первых 5 месяцев эта сфера зафиксировала довольно большой рост в структуре экспорта - 29.5%, группа товаров средней технологии также зафиксировала рост - 19.4%”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что эти цифры показывают, что экономика и бизнес-сообщество восприняли политические мессиджи правительства, но важно, чтобы эти мессиджи восприняла бы и переварила также и система государственного управления.

“В сентябре прошлого года в ходе обсуждений в Национальном собрании мы говорили, что в структуре экономики происходит изменение, что технологические сферы должны зафиксировать больший рост, что экспорт должен стать движущей силой нашей экономики. Это всего лишь признаки, но очень важные признаки того, что экономика, бизнес-сообщество восприняли политические мессиджи правительства. И два дня назад мы провели рабочее обсуждение вокруг программ среднесрочных расходов, и в результате этого обсуждения мы констатировали, что очень важно, чтобы эти послания были восприняты также и в системе государственного управления, и система государственного управления также должна работать по этой логике, которую сегодня подсказывает нам структура показателя экономической активности.

То есть, есть конкретные признаки того, что это воспринято экономикой, и есть определенные сигналы, что со стороны системы государственного управления эти сигналы не полностью восприняты и переварены. Речь идет о всех сферах государственной власти - законодательной, исполнительной, судебной, местного самоуправления, и думаю, наша ближайшая важная задача - идентифицировать созвучный образ действий политического содержания, экономики и системы государственного управления и вектор мыслей”, - сказал Никол Пашинян.