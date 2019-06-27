Правительство Армении одобрило проект повышения минимальной зарплаты на 13 тысяч драмов

Правительство Армении одобрило проект повышения минимальной зарплаты с 55 тысяч драмов до 68 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», в ходе заседания правительства Армении проект закона О внесении изменений в Закон “О минимальной заработной плате” представил замминистра труда и социальных вопросов Армении Гемофин Гаспарян.

“Наши коллеги из законодательного органа, господин Тунян (Бабкен Тунян) и господин Карапетян (Вараздат Карапетян), предлагают повысить минимальную зарплату с 55 тысяч до 63 тысяч драмов. Обоснование основано на минимальной потребительской стоимости по средним текущим ценам, опубликованным Статистическим комитетом с первого квартала 2018 года. Она составляет 63 550 драмов. Это изменяющаяся величина. До представленного ими проекта, мы около трех месяцев назад поручали Национальному институту труда и социальных провести исследование, чтобы суметь оценить закономерную социально-экономическую величину минимальной зарплаты. Мы провели исследование по 4 методам и имеем результаты. Был применен метод минимальной социально-инклюзивной заработной платы, по которому, чтобы в Армении, чтобы семья со средних числом работников и со средним числом членов находилась выше нижней, средней и верхней черты бедности, минимальная заработная плата должна составлять 67 660 драмов. Второй метод, который мы исследовали - это расчет минимальной заработной платы 23 стран и соотношения ВВП на душу населения, по которому мы получили 64 600 драмов. По соотношению минимальной заработной платы и средней зарплаты мы получили 70 тысяч 142 драма, и в апреле - мае 2019 года мы опросили около 1580 работодателей, их средняя зарплата составляла 70 тысяч 254 драма. Мы взяли из этих цифр среднее число минимальной зарплаты - 68 тысяч драмов. И мы предлагаем проекту дать положительную оценку не 63 тыс. драмов, а на 68 тыс. драмов. Затем, когда уже в Национальном собрании будет обсужден этот вопрос, мы будем содокладчиком, будем работать с нашими партнерами по окончательному пакету”, - пояснил замминистра.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что важно понять, какую практическую задачу они решают, повышая минимальную зарплату, это меняет жизнь людей.

В ответ на это Гемофин Гаспарян отметил, что 45 человек в частной сфере и 35 тысяч человек в госсекторе получают минимальную зарплату - 55 тысяч драмов, правительство предлагает, чтобы минимальная зарплата выросла до 68 тысяч драмов, поднявшись на 23,6%.

В плане улучшения есть и другие действия, которые мы обсудим с нашими коллегами в Национальном собрании”, - добавил Гаспарян.

Вопрос был поставлен на голосование и был принят.