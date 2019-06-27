Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии в четверг большинством голосов приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура нашла признаки коррупции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Решение о снятии неприкосновенности с бывшего президента поддержало 103 из 120 депутатов, присутствующих на заседании. Против выступили несколько депутатов от Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев.

Заседание прошло без экс-президента, который ранее заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются "абсурдными и необоснованными", а также "опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента".

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов, выступая на заседании парламента в четверг, заявил, что надзорный орган, изучил заключение специальной депутатской комиссии парламента и пришел к выводу, что, "основания подозревать Атамбаева в совершении особо тяжких преступлений на посту президента республики есть". "По пяти из шести фактов, отраженным в заключении, комиссии имеются основания для подозрения", - сказал он.

"Есть прямые показания Атаханова (бывший вице-премьер Киргизии), Саляновой (бывший генпрокурор Киргизии) и Артыкбаева (бывший министр энергетики), которые свидетельствуют о причастности Атамбаева к коррупции", - заявил генпрокурор Киргизии.