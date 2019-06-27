Азербайджан преследует не только своих журналистов, но и иностранцев: выступление Татев Айрапетян в Страсбурге

Член армянской делегации в ПАСЕ, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Татев Айрапетян обратилась к докладу голландского делегата Питера Омега “Убийство Дафны Каруны Галиции и верховенство права на Мальте и за ее пределами. Заверяя, что полная истина определится”. Как передает «Арменпресс», Татев Айрапетян поблагодарила Питера Омега за подробный доклад и за его желание раскрыть правду об этом трагическом случае. По ее словам, из доклада становится очевидным, что в уголовном деле просматривается азербайджанский след, в частности, это касается правящей партии и коррупционного скандала, связанного с ней. В этом докладе имеются многочисленные важные замечания, которые доказывают, что существует прямая связь между этим происшествием и азербайджанскими чиновниками. Чем больше изучаешь, тем больше убеждаешься, что существует прямая связь между правящей семьей Азербайджана и убийством известной журналистки. Фактически, Азербайджан угрожает и преследует не только своих журналистов, но идет и дальше, доходя до иностранных журналистов, таких как Дафна Каруна Галиция, смелой журналистки, осмелившейся раскрыть огромную цепь коррупционных связей между высокопоставленными чиновниками”, - сказала Татев Айрапетян. Она подчеркнула, что Дафна Каруна Галиция пожертвовала своей жизнью и минимально, что можно сделать, принять резолюцию, призывающую провести справедливое расследование.

“Я понимаю, почему некоторые делегаты некоторых стран пытаются препятствовать этому процессу, поскольку они считают, что представляют свои власти, а не народ. Мы должны различать и понимать, что в конце концов мы здесь для свободы ценностей, прав и слова. Мы здесь как представители народов. Мы не можем молчать об этом случае, мы должны упорно настаивать на справедливом расследовании, которое будет иметь конкретные и ощутимые результаты. В конце концов, азербайджанские коллеги, мы не виноваты, что вы представители коррумпированного и авторитарного государства. Прекратите обвинять армян во всех ваших преступлениях”, - отметила Татев Айрапетян.