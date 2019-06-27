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В Иране пообещали более жесткий ответ США в случае повторного нарушения границы


Ответ вооруженных сил Ирана в случае повторного нарушения Соединенными Штатами границ страны будет жестче, чем в случае со сбитым беспилотником, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил в четверг председатель иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Для США сбитый беспилотник стал важным сигналом к тому, чтобы не нарушать границы Ирана, - сказал Лариджани. - Если они [снова] пойдут на подобный шаг, ответ вооруженных сил будет еще более жестким".

 

 




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