В Иране пообещали более жесткий ответ США в случае повторного нарушения границы

Ответ вооруженных сил Ирана в случае повторного нарушения Соединенными Штатами границ страны будет жестче, чем в случае со сбитым беспилотником, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил в четверг председатель иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Для США сбитый беспилотник стал важным сигналом к тому, чтобы не нарушать границы Ирана, - сказал Лариджани. - Если они [снова] пойдут на подобный шаг, ответ вооруженных сил будет еще более жестким".