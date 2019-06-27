СМИ: КНР и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом G20

Китай и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом "двадцатки" в Осаке для того, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, по итогам предстоящей встречи лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - каждая из сторон в выходные сделает отдельное заявление для прессы с изложением скоординированной позиции по этой проблеме. Нынешняя договоренность позволит отложить планы Вашингтона по введению новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Пока не ясно, как долго может продлиться пауза для завершения новых раундов переговоров. Однако, по данным двух источников газеты, для достижения торгового соглашения будет выделено шесть месяцев.

В среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что стороны близки к заключению торгового соглашения: оно "готово на 90%", и стороны надеются подписать его до конца года.