Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

СМИ: КНР и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом G20


Китай и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом "двадцатки" в Осаке для того, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, по итогам предстоящей встречи лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - каждая из сторон в выходные сделает отдельное заявление для прессы с изложением скоординированной позиции по этой проблеме. Нынешняя договоренность позволит отложить планы Вашингтона по введению новых пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Пока не ясно, как долго может продлиться пауза для завершения новых раундов переговоров. Однако, по данным двух источников газеты, для достижения торгового соглашения будет выделено шесть месяцев.

В среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что стороны близки к заключению торгового соглашения: оно "готово на 90%", и стороны надеются подписать его до конца года.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации