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Самый сильный за 20 лет пожар уничтожил более 4 тыс. га леса в Испании


Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тыс. до 5 тыс. га леса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, возгорание началось в среду в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. Огонь до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы десятки человек, а также воздушная техника. Как отмечается, речь идет об одном из самых сильных пожаров за последние 20 лет в Каталонии.

Тушение огня осложняется сильной жарой, которая установилась практически по всей Испании. Государственное метеорологическое агентство объявило в четверг предупреждение во многих провинциях пиренейского королевства. Согласно прогнозам, жаркая погода продлится в стране минимум до следующей недели.

 

 




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