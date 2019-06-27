В Китае при взрыве на биотехнологическом предприятии погибли шесть человек

В китайской провинции Хэнань произошел взрыв на биотехнологическом предприятии Xumei Biotech Co. Ооо. в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, еще один умер в больнице. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей местных властей.

Еще пять пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как критическое, рассказали в местном бюро по чрезвычайным ситуациям.

Руководителя компании задержали для расследования.