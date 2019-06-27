Аронян игру в Загребе начал с ничьи
Лидер армянских шахмат Левон Аронян начал игру на турнире Grand Chess Tour в Загребе.
Как передает «Арменпресс», в первом туре Аронян встретился с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. Партия завершилась вничью. Следующим соперником Ароняна станет Аниш Гири.
В стартовом туре победу одержали чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиану Каруана, Уэсли Со и Ян Непомнящий.
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