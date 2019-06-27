Делегация Ирана по количеству заявок на участие в Панармянских играх - одна из крупнейших

Иранская делегация на данный момент является одной из самых больших делегаций Панармянских игр. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Всемирного комитета Панармянских игр, касаясь обсуждаемых в СМИ сведений о том, что якобы иранская делегация не примет участия в Панармянских играх.

Несмотря на то, что крайний срок приема заявок - 1 июля, из Ирана уже получено 245 заявок, из которых 36 - из Тавриза, 39 - из Исфагана и Шахиншахра и около 170 - из Тегерана. Еще раз следует отметить, что последний срок приема заявок - 1 июля, результаты будут подведены до 5 июля и будут опубликованы. Число участников Панармянских игр на данный момент доходит до 5000. Самые многочисленные делегации - из США, Российской Федерации, Франции, Ливана, Египта, Австрии и Исламской Республики Иран”, - сообщили в пресс-службе.

В прессе ходят слухи о том, что иранская делегация не примет участия в Панармянских играх, поскольку торжественная церемония открытия Игр состоится в столице Арцаха - Степанакерте. В качестве причины отмечается, что “власти Ирана не хотят портить отношения с Азербайджаном”.

Церемония открытия 7-х Панармянских игр состоится 6 августа в Степанакерте.