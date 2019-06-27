Правительство Армении обсудит вопрос предоставления дополнительных 12 млрд драмов для программ здравоохранения
На заседании правительства Армении 27 июня будет обсужден вопрос предоставления дополнительных 12 млрд драмов для программ здравоохранения.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.
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