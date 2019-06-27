Омбудсмен и гражданское общество разработают позиции по исполнению решений ЕСПЧ

В аппарате Защитника прав человека состоялось обсуждение специальных позиций Комитета министров Совета Европы в рамках 9-го правила Правил контроля за исполнением решений и условиями дружественного регулирования. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

“Я придаю важность последовательному характеру процесса исполнения решений Европейского суда по правам человека, исключения зафиксированных в них нарушений и представления специальных позиций с целью осуществления необходимых законодательных и практических изменений. В этом процессе мы продолжим сотрудничество как с соответствующими подразделениями Совета Европы, так и с гражданским обществом Армении”,- сказал омбудсмен Армении Арман Татоян во время обсуждения, организованного Советом Европы и аппаратом Защитника прав человека.

Руководитель подразделения Департамента исполнения решений ЕСПЧ Павло Пушкар, юрист того же подразделения Ваге Демирчян, сотрудник Офиса полномочного представителя правительства Республики Армения в ЕСПЧ, представители гражданского общества, а также омбудсмена обсудили необходимость разработки и представления совместной позиции защитника и представителей гражданского общества.

Была достигнута договоренность о переводе на армянский язык соответствующего пособия, изданного с целью надлежащего составления специальных позиций, представленных в процессе исполнения решений ЕСПЧ и об организации специального учебного курса.

Напомним, что впервые в истории деятельности института Защитника прав человека Армении Арман Татоян представляет в Комитет министров Совета Европы особую позицию, касающуюся исполнения решения Европейского суда по правам человека по Армении.