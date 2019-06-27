Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права. Такое мнение выразил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании CNN, которое вышло в эфир в среду.

Журналист попросил Зарифа прокомментировать слова Трампа о том, что Вашингтон готов дать Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения страны, отметил: "Это заявление свидетельствует о том, что намерения США, без сомнения, незаконны. США не в том положении, чтобы уничтожить Иран. У них нет таких возможностей, если не считать применения с этой целью запрещенных вооружений. Иранцы готовы к тому, чтобы защищаться от любых агрессивных действий, но мы не стремимся к войне. Мы не стремимся к конфронтации", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Действия, которые предприняли США в течение последних нескольких недель, носили конфронтационный и провокационный характер, в особенности, введение санкций в отношении руководства Ирана. Это было дополнительным оскорблением всего иранского народа со стороны США", - добавил он.

"Я также полагаю, президенту Трампу следует помнить, что мы живем не в XVIII веке, существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной", - добавил он.